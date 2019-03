Brief an Bundesverkehrsminister HDE fordert Unterstützung bei E-Ladesäulen

Brief an Bundesverkehrsminister

Der Handelsverband Deutschland fordert wirtschaftliche Anreize beim Aufbau einer Lade-Infrastruktur für E-Autos. Das Problem sei derzeit, dass es keine finanzielle Unterstützung gebe, schreibt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in einem Brief an den Verkehrsminister.

Die deutschen Einzelhändler haben vom Bund eine wirksamere und weniger bürokratische Förd