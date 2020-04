Corona-Krise Maskenpflicht beim Einkauf wird Standard

Nach den Entscheidungen mehrerer Bundesländer am Mittwoch gilt demnächst in ganz Deutschland die Maskenpflicht. In den meisten Ländern müssen die Verbraucher ab 27. April beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr einen Mundschutz tragen.

