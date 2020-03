Corona-Krise Regierung beschließt umfassende Hilfen

Mit einem Hilfspaket unterstützt der Bund Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise. So beschloss das Kabinett einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Mrd. Euro. Am Mittwoch soll der Bundestag sein Jawort geben.

Das Kabinett beschloss gleich mehrere große Schutzschirme und umfangreiche Rechtsänderungen. Dami