Coronavirus-Streit Amazon zieht vor höchstes Gericht Frankreichs

Amazon will in Frankreich vor den Kassationsgerichtshof ziehen. Zuvor hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass die Auflagen für den Online-Versandhändler so lange gelten, bis der Konzern die Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter verbessert hat.

Der Online-Versandhändler Amazon hat angekündigt, in einem Rechtsstreit um Coronavirus-Schutzmaßnahmen in Logistikzentre