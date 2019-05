DSGVO Handelsverband schreibt Brandbrief an Altmeier

Handelsverband schreibt Brandbrief an Altmeier

Der Handelsverband Deutschland hat einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben, ihre internen Meinungsverschiedenheiten über Maßnahmen gegen missbräuchliche Abmahnungen fallen zu lassen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert in einem Brief an Wirschaftsminister Peter Altmeier die Bundesregierung auf, ihre Meinungsverschiedenheiten zu Maßnahmen gegen missbr&au