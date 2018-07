Drei Männer verurteilt Hohe Haftstrafen für Biersteuer-Betrug

16 Millionen Liter Gerstensaft in Deutschland statt in Frankreich versteuern – macht 4,6 Millionen Euro gesparte Biersteuer. Für diesen Fall schwerer Steuerhinterziehung müssen ein Hamburger Logistikunternehmer und zwei seiner Disponenten für mehrere Jahre in Haft.

Drei Männer haben Frankreich um mehr als 6 Millionen Euro Biersteuer betrogen und sind am Montag z