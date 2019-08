Dürre Bund zahlt Landwirten Nothilfe in Millionenhöhe

Bund zahlt Landwirten Nothilfe in Millionenhöhe

Nach dem Extremsommer 2018 haben viele Landwirte staatliche Nothilfe erhalten. Bis Ende Juli sind laut Bundesagrarministerium rund 228 Mio. Euro ausgezahlt worden.

