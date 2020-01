E-Zigaretten US-Behörden beschränken Verkauf ein

E-Zigaretten sollen in den USA nicht mehr mit Frucht- oder Minzgeschmack verkauft werden. Entsprechende Beschränkungen treten in Kürze in Kraft. Die Maßnahme soll insbesondere Jugendliche schützen.

Die US-Regierung will den Verkauf von E-Zigaretten mit Geschmacksrichtungen beschränken, die besonders Jugendliche ansprechen. Die Aufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Admin