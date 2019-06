Einzelhandel Verdi ruft erneut zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat in mehreren Bundesländern am heutigen Freitag erneut zum Streik aufgerufen. Unter anderem werden rund 800 Kaufland-Beschäftigte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen streiken. Aber auch andere Bundesländer und Händler sind betroffen.

Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen im Einzelhandel geht weiter. Nachdem die dritte Verhandlungsrund