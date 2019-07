Erneutes Urteil Supermärkte dürfen Zigaretten-Ekelfotos verstecken

Zum zweiten Mal ist die Initiative Pro Rauchfrei vor einem Gericht gescheitert. Sie will Supermärkte dazu zwingen, Ekelfotos auf Zigarettenschachteln für alle Kunden stets sichtbar an der Kasse zu präsentieren. Doch aufgeben will Pro Rauchfrei nicht.

Supermärkte müssen die Ekelbilder auf Zigarettenschachteln auch künftig nicht für sämtliche Kunden sichtbar an