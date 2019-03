Europäische Union Landwirtschaftsminister diskutieren über Agrarförderung

Die EU-Agrarminister feilen derzeit an einer Rundum-Reform der europäischen Landwirtschaftsförderung. Es geht um viel Geld. In den Fokus rückt jedoch zunehmend der Umweltschutz.

Die EU-Landwirtschaftsminister beraten am Montag über die Vergabe von Agrar-Fördergeldern in Europa. Zu dem Treffen in Brüssel wird auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) erwarte