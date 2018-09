Fair-Food-Initiative Schweizer Volksabstimmung zu gesünderen Lebensmitteln scheitert

Die Fair-Food-Initiative, die sich in der Schweiz dafür einsetzt, dass Lebensmittel fair, nachhaltig und tierfreundlich produziert werden, hatte lange breite Zustimmung im Land. In der Volksabstimmung am Sonntag scheiterte ihr Vorstoß nun allerdings.

