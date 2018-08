Gerichtsentscheid BAG erlaubt Videobeweis von Überwachungskameras

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) fällt ein arbeitgeberfreundliches Urteil: Künftig haben es Unternehmer leichter, Bilder von Überwachungskameras als Beweis für Diebstähle und andere Verfehlungen von Arbeitnehmern vor Gericht einzusetzen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied am Donnerstag, dass Videoaufzeichnungen von offen angebrachten Kameras beispielsweise in