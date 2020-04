Geschäftsschließungen KaDeWe-Group gewinnt Rechtstreit um Verkaufsfläche

Die neuen Regelungen zu Ladenöffnungen in Bayern widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Eilverfahren entschieden. Dennoch muss Oberpollinger in München geschlossen bleiben.

Die KaDeWe-Group war mit einem Eilantrag gegen die Corona-Verordnung des Freistaats Bayern vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht erfolgreich. Das Gericht erkl&a