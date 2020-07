Gesetzentwurf Heil kämpft für bessere Bedingungen in der Fleischbranche

Heil kämpft für bessere Bedingungen in der Fleischbranche

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie vorlegen. Auf freiwillige Ankündigungen der Branche werde man nicht mehr setzen, betonte der Minister.

Im Kern werde es Werkverträge und Leiharbeit in dieser Branche nicht mehr geben, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Freitag in der RTL/n