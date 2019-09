Gesetzentwurf steht Schulze will Plastiktüten-Verbot ab 2020

Schulze will Plastiktüten-Verbot ab 2020

Die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels geht Svenja Schulze nicht weit genug – die Umweltministerin will der Plastiktüte schon 2020 per Verbot an den Kragen. Den Entwurf für das neue Gesetz hat ihr Ministerium nun auf den Weg gebracht. Er sieht drakonische Strafen für Verstöße vor.

Das Bundesumweltministerium hat ein Verbot für Plastiktüten an der L