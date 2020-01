H5N8 Vogelgrippe jetzt auch in Deutschland

Vogelgrippe jetzt auch in Deutschland

In Brandenburg ist der erste neue Fall von Vogelgrippe hierzulande aufgetreten. Der Virus wurde bei einem Wildvogel in Brandenburg festgestellt. In Nachbarländern wie Polen oder Ungarn breitet sich der Geflügelpesterreger H5N8 seit Jahresbeginn sehr schnell aus.

