Hamsterkäufe Merkel betont "Maß und Mitte"

Angesichts von Hamsterkäufen anlässlich des Coronavirus hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschaltet. Eine bestimmte Bevorratung sei empfohlen. Dies ordnete die Kanzlerin jedoch mit kritischen Tönen ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts von "Hamsterkäufen" in der Corona-Epidemie zu "Maß und Mitte" aufgerufen. Merkel sagte am Mittwoch in Berlin, da