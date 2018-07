Handelsstreit In US-Kühlhäusern wächst der Fleischberg

In US-Kühlhäusern wächst der Fleischberg

Rekordmengen an Rind-, Schweinefleisch sowie Geflügel werden in US-Kühlhäusern gestapelt. Ein Grund: Wegen des Handelsstreits und den damit verbundenen Zöllen erhöhen sich die Preise für US-Fleisch in etlichen Ländern.

