Hühnerhaltung Klöckner will EU-weite Kennzeichnungspflicht für verarbeitete Eier

Klöckner will EU-weite Kennzeichnungspflicht für verarbeitete Eier

In einem Brief bittet die Bundesagrarministerin den EU-Lebensmittelkommissar um eine EU-weit einheitliche und verpflichtende Kennzeichnung von eihaltigen Lebensmitteln. Handelt die EU nicht, will die Ministerin andere Optionen nutzen, um mehr Transparenz zu schaffen.

Verbraucher sollen leichter erkennen unter welchen Haltungsbedigungen Hennen ihre Eier legen, die dann in Mayonnaise, Nudeln und ande