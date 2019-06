In Leipzig Hunderte Amazon-Beschäftigte streiken

In Leipzig

In Leipzig am Amazon-Standort hat die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet insgesamt mit rund 400 Streikenden. Die Mitarbeiter wollten die Arbeit für 24 Stunden niederlegen.

