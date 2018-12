Jahreswechsel Neues Verpackungsgesetz tritt in Kraft

Neues Verpackungsgesetz tritt in Kraft

Jahrelang wurde um das neue Verpackungsgesetz gerungen. Zum 1. Januar 2019 tritt es nun in Kraft. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

220,5 Kilo, so viel bekommen nur sehr gut trainierte Gewichtheber über den Kopf gestemmt. In der Disziplin Reißen sind 220 Kilo sogar Weltrekord. Das ist die Menge an Verpackungsmüll, die statistisch jeder Deutsche im Jahr produziert.