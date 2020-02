Kassenzettel Kreative Proteste gegen die Bon-Pflicht

Viele Händler beklagen vor allem die überflüssigen Müllberge, die die seit 1. Januar geltende Bon-Pflicht mit sich bringt. Etliche von ihnen reagieren mit findigen Ideen darauf, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen.

Seit gut einem Monat gilt die Bon-Pflicht in Deutschland. Die Kritik an ihr hält an. Bei einigen betroffenen Unternehmern hat die Regelung gegen Steuerbetrug