Kennzeichnung Foodwatch fordert Einführung von Lebensmittel-Ampel

Auch in Belgien kennzeichnen nun Farben den Zucker-, Salz- und Fettgehalt von Lebensmitteln. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fordert die Bundesregierung auf, eine solche Ampel auch in Deutschland einzuführen.

Nach der Ankündigung einer Lebensmittel-Ampel in Belgien hat die Verbraucherorganisation Foodwatch die Bundesregierung aufgefordert, in Deutschland nachzuziehen. Zudem so