Kennzeichnung Klöckner will Infos zur Haltung auch bei verarbeiteten Eiern

Klöckner will Infos zur Haltung auch bei verarbeiteten Eiern

Julia Klöckner geht in Sachen Transparenz in Haltungsfragen bei Eiern noch einen Schritt weiter. Wenn es nach der Bundesagrarministerin geht, soll die bestehende Kennzeichnungspflicht erweitert werden und auch für verarbeitete Eier in Produkten gelten.

Auf der Schale von Eiern gibt ein Code Auskunft über die Haltung des Huhns - Bundesagrarministerin Julia Klöckner will so