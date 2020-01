Kennzeichnung Klöckner will Tierwohl-Label auch auf EU-Ebene

Klöckner will Tierwohl-Label auch auf EU-Ebene

Julia Klöckner will eine einheitliche Tierwohl-Kennzeichnung nicht nur auf Bundesebene vorantreiben, sondern auch in ganz Europa. Die Bundesagrarministerin kündigt Gespräche mit EU-Kollegen an.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner wünscht sich ein europaweites Tierwohl-Label – doch das dürfte noch in weiter Ferne liegen. "Wir alle bekommen mit, dass Verbraucheri