Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz Verbände stellen Umfrage zu Nährwert-Logos vor

In welchem Joghurt sind weniger "Dickmacher"? Welche Tiefkühlpizza hat mehr Fett? Verbraucher sollen das leichter auf der Packung sehen können. Welches Logo dafür am besten geeignet ist, stellen Verbraucher- und Medizinverbände am heutigen Mittwoch vor.

Die Debatte über eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln nimmt Fahrt auf. Mehrere Ver