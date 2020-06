Kölsch-Kartell Entscheidung über Einigung vertagt

Im zweiten Gerichtsverfahren um Preisabsprachen in der Bier-Branche will die Generalstaatsanwaltschaft noch um den Corona-Rabatt feilschen. Zu deutlich niedrigen Bußgeldern zeigt sie sich jedoch bereit. Eine Brauerei will einen Deal bereits akzeptieren.

Im Prozess um die Einsprüche der Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell gegen die Bußgelder des Kartellamts wegen angeblicher