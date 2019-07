Lebensmittelsicherheit Leitfaden für Frischeboxen in Arbeit

Leitfaden für Frischeboxen in Arbeit

Viele Supermärkte akzeptieren kundeneigene Behältnisse an der Bedientheke. Hinderlich sind divergierende Hygienevorgaben, je nach Standort. Der BLL arbeitet an einem Leitfaden.

Edeka, Rewe, Kaufland & Co. kämpfen zusammen mit ihren Kunden auch an den Bedientheken gegen Plastikmüll – etwa durch das Abfüllen von Käse oder Fleisch in kundeneigene Behältnis