Lieferkette Aldi, Rewe & Co. wollen existenzsichernde Löhne gewährleisten

Aldi, Rewe & Co. wollen existenzsichernde Löhne gewährleisten

Acht Handelsunternehmen werden noch diese Woche eine freiwillige Selbstverpflichtung zu existenzsichernden Einkommen für Bauern- und Arbeiterfamilien in globalen Lieferketten unterzeichnen – in einem ersten Schritt in Bezug auf Eigenmarkenprodukte.

Namhafte Einzelhändler wollen am kommenden Freitag eine Selbstverpflichtung gegenüber Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) z