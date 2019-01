Logistikbranche Verdi fordert Maßnahmen gegen Ausbeutung von Paketzustellern

Der deutsche Paketmarkt gilt als ausgesprochen wettbewerbsintensiv. Doch die Zustände in der Zustellbranche stehen in der Kritik. Verdi sieht hier die Politik in der Pflicht.

Die Gewerkschaft Verdi fordert die Politik nun auf Angesichts des Verdachts auf Ausbeutung und Gesetzesverstöße in der Paketzustellung in Deutschland fordert die Gewerkschaft Verdi den Gesetzgeber zum Gegensteu