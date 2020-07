Merkels Bayern-Besuch Landwirte lassen Traktoren anrollen

Das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird von einer Schlange aus Traktoren flankiert. Die Agrarpolitik in Deutschland treibt Landwirte auf die Barrikaden.

Mit einer kilometerlangen Schlange aus Traktoren haben Landwirte am Dienstag am Chiemsee gegen die Agrarpolitik in Deutschland demonstriert. Anlass war der angekündigte Besuc