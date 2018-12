Müllvermeidung Österreich will sämtliche Plastiktüten verbieten

Österreich will sämtliche Plastiktüten verbieten

Die österreichische Regierung will den Plastikmüll reduzieren. Ein zentraler Angriffspunkt sind Plastiktüten, die allein für 7000 Tonnen Müll sorgen sollen. Nun werden sie verboten.

Die rechtskonservative Regierung in Österreich will von 2020 an sämtliche Plastiktüten verbieten. Davon betroffen seien alle Kunststofftüten mit Griff oder Griffloch, teilte