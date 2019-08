Nach Deutschland-Aus NGG schießt gegen Deliveroo

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten übt scharfe Kritik am Essenslieferdienst Deliveroo, der seinen Betrieb in Deutschland einstellt. Das Geschäftsmodell basiert auf Scheinselbständigkeit zulasten der Lieferdienstfahrer, so der Vorwurf.

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo wälzt das unternehmerische Risiko und die Kosten vorwiegend auf seine Lieferdienstfa