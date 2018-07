Neue Gentechnik Händler fordern Regulierung von EU-Kommission

Lebensmittelhändler wie Edeka, Lidl und Rewe haben sich in einem offenen Brief an die EU-Kommission gewendet. Sie fordern Brüssel auf, Produkte die mit der Neuen Gentechnik entstehen, als GVO einzustufen.

Lebensmittelhändler aus Deutschland und Österreich beziehen beim Thema Neue Gentechnik klar Stellung. In einem offenen Brief fordern Unternehmen wie Edeka, Lidl, Rewe und Spar