Nutzerdaten Kartellamt will bald über Facebook entscheiden

Kartellamt will bald über Facebook entscheiden

Missbraucht Facebook beim Sammeln von Kundendaten seine Marktmacht? Das Bundeskartellamt will noch Anfang 2019 darüber entscheiden, kündigt Amtschef Andreas Mundt nun in einem Interview an.

Das Bundeskartellamt steht kurz vor dem Abschluss seines Verfahrens gegen Facebook, bei dem es um den Vorwurf des missbräuchlichen Sammelns und Verwertens von Nutzerdaten geht. "Wir werden Anfang