Paketboten-Schutz-Gesetz Regierung beschließt Gesetz gegen Ausbeutung von Paketboten

Über ein Paketboten-Schutz-Gesetz sollen Paketauslieferer künftig vor Ausbeutung bewahrt werden. Versandunternehmen werden dadurch verpflichtet, Sozialbeiträge für säumige Subunternehmer nachzuzahlen.

Paketboten sollen per Gesetz besser vor Ausbeutung geschützt werden. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch in Berlin das sogenannte Paketboten-Schutz-Gesetz