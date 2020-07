Protestaktion Greenpeace landet mit Gleitschirmen auf Tönnies-Dach

Die Umweltorganisation Greenpeace protestiert gegen Billigfleisch am Tönnies-Standort in Rheda-Wiedenbrück. Aktivisten rollten am Morgen ein Banner mit dem Schriftzug "Schluss mit dem Schweinesystem" auf dem Dach aus.

