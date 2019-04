Statistisches Bundesamt Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Verbraucher müssen für Kosumgüter immer mehr Geld zahlen. Das Statistische Bundesamt hat im April einen deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise festgestellt.

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im April deutlich stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 2 Prozent über dem Niveau