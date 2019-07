Tarife Niedersachsen und Bremen verhandeln noch

In den beiden Bundesländern Niedersachsen und Bremen wird nach Warnstreiks am heutigen Donnerstag weiterverhandelt. Die beiden bisherigen Verhandlungsrunden haben laut Verdi keine Annäherung der Tarifparteien gebracht.

Nach Warnstreiks in zahlreichen Betrieben gehen die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen in die dritte Runde. Die Gewerkschaft Verdi mac