Tarife Verhandlungen in NRW und Baden-Württemberg vertagt

Die Verhandlungen in der Tarifrunde für den Einzelhandel in NRW und Baden-Württemberg sind ohne Ergebnis vertagt worden. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent. Am 6. Mai gehen die Verhandlungen in Baden-Würtemberg und am 9. Mai in NRW weiter.

Es habe keine Annäherung gegeben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi zu den Verhandlunge