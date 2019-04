Tarife Verhandlungen in Baden-Württemberg vertragt

Verhandlungen in Baden-Württemberg vertragt

Die Verhandlungen in der Tarifrunde für den Einzelhandel in Baden-Württemberg sind ohne Ergebnis vertagt worden. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent. Am 6. Mai gehen die Verhandlungen weiter.

Es habe keine Annäherung gegeben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Arbeitgeber wiesen die Forderungen der Gewerkschaft als unangemessen