Tarifeinigung Mehr Geld für Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen

Mehr Geld für Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen

Auch Niedersachsen und Bremen schließen sich dem Pilot-Tarifabschluss in NRW an. Im Einzelhandel in den beiden nördlichen Tarifgebieten steigen die Gehälter rückwirkend zum 1. Juli um 3 Prozent. Eine weitere Erhöhung soll zum 1. Mai 2020 erfolgen.

Am gestrigen Donnerstag haben sich Gewerkschaft und Einzelhändler in Niedersachen und Bremen auf einen Tarifabschluss geei