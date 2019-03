Tarifstreit Verdi will Streiks bei Amazon immer weiter fortsetzen

Verdi bestreikt Amazon – und kein Ende ist in Sicht: Die Gewerkschaft will ihre Forderung nach einem Einzelhandelstarif für die Lagerarbeiter des Händlers fortführen. In diesem Jahr geht der Tarifstreit ins sechste Jahr. Verdi reklamiert zwar Verbesserungen für sich, ein Abschluss bleibt jedoch in weiter Ferne.

Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks bei Amazon auch nach f