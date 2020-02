Themen in Social Media Gesundheit ist der wichtigste Wert

Themen in Social Media

Hauptsache gesund: In den sozialen Medien haben deutsche Konsumenten im vergangenen Jahr am häufigsten über Gesundheitsthemen diskutiert. Das zeigt der aktuelle Werte-Index 2020 von Kantar. Natur und Nachhaltigkeit büßen dafür an Diskussionsstoff ein.

Gesundheit, Familie und Erfolg sind die drei wichtigsten Werte der deutschen Konsumenten. Natur fällt von Rang ei