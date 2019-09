Tierwohl, Glyphosat, Agrarsubventionen Regierung einigt sich auf Paket für mehr Tier- und Umweltschutz

Gleich drei Beschlüsse zu langen Streitthemen will die Bundesregierung am morgigen Mittwoch fassen: das Tierwohl-Logo, das Insektenschutz-Programm, in dem es auch um den Ausstieg aus dem Unkrautgift Glyphosat geht, sowie eine Umschichtung der EU-Agrarsubventionen.

Nach langem Streit hat sich die Bundesregierung auf ein umfassendes Paket für mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaf