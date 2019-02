Umsatzverschiebungen Handel warnt vor Verödung vieler Innenstädte

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor der drohenden Verödung vieler Einkaufsstraßen in der Bundesrepublik gewarnt. Sofortmaßnahmen etwa bei der Stadtplanung seien notwendig.

"Viele Innenstädte in Deutschland sind in höchster Not. Früher attraktive und vitale Zentren verlieren an Zugkraft, vielerorts finden nur noch wenige Menschen den Weg in die Fußg&au