Umweltschutz Schulze bleibt bei Plastiktüten-Verbot

Trotz Corona-Krise hält Bundesumweltministerin Svenja Schulze am geplanten Verbot von Plastiktüten fest. Das entsprechende Gesetz ist bereits in den Bundestag eingebracht worden.

