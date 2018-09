Unfaire Handelspraktiken EU-Parlament fordert Verschärfungen

Nach den Vorstellungen der Ausschüsse im Europa-Parlament sollen große Hersteller in den Schutz vor "unfairen Handelspraktiken" einbezogen werden. Der Handel hofft auf eine "Korrektur" im Verlauf des Trilogs.

Die Verhandlungen über ein Verbot "unfairer Handelspraktiken" in der Lebensmittellieferkette gehen in die heiße Phase. Am Montag befassten sich parallel zwei Ausschü