Unfaire Handelspraktiken Einigung zur UTP-Richtlinie auf den letzten Drücker

Die EU-Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken ist unter Dach und Fach: Kurz vor Ende ihres Ratsvorsitzes kann Elisabeth Köstinger die Einigung doch noch auf die Fahnen Österreichs schreiben.

"We have a deal!" twitterte EU-Agrarkommissar Phil Hogan am Mittwochmittag: EU-Kommission, Rat und Parlament haben sich auf einen Kompromiss zur EU-Richtlinie gegen "unfaire Handelspraktiken in de